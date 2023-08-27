Салтыков: «Вся команда хотела бы отдать эту награду Гоше Зотову»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Балтика» Никита Салтыков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас есть какое-то заявление по поводу лучшего игрока матча?

- Да, вся команда хотела бы отдать эту награду Гоше Зотову, недавно переподписал контракт с «Крыльями Советов» и забил очень важный мяч. Хотелось бы отдать эту награду ему и поздравить его с этим.

- Когда делали передачу, а потом увидели, что Сергей Бабкин забил, падая, вскинули руки вверх, что чувствовали?

- Игра была такая очень тяжелая, надо было много обороняться. Я атакующий игрок. Не то, чтобы я делал не свою работу, но тяжелую работу для меня. Получилось убежать в такую контратаку, достаточно большую дистанцию я пробежал. Какое-то опустошение, радость, что Сергей Бабкин забил мяч. Надо было чуть-чуть отдохнуть и дальше играть.

- Когда пропустили, и счет стал 1:1, что было в голове?

- Я был на поле и после пропущенного мяча я уходил. Конечно, было расстройство, мы на самом деле очень много играли в обороне. Надо отметить игру соперника, он на самом деле играл очень хорошо, как прижал нас к своим воротам. Конечно, расстроились, что пропустили, но опять же отмечу Гошу Зотова, спасибо большое, что он забил и принес победу нашей команде.

- Момент со штрафным, когда вы были лежачим игроком, вас выхватила камера, о чем тогда лежа говорили, не было сил, что думалось в тот момент?

- Нет, я ничего не говорил, мне сказали лечь под стенку, я решил использовать это для себя, полежать чуть-чуть и отдохнуть. Ничего такого.