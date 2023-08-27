​«Балтика» в шести турах РПЛ проигрывала чаще всех

В шестом туре чемпионата России «Крылья Советов» обыграли «Балтику» со счётом 2:1, вырвав три очка в компенсированное ко второму тайму время.

По итогам шести туров Премьер-лиги «Балтика» имеет пять поражений в пассиве. Больше, чем калининградцы, в этом чемпионате никто не проигрывал.

С тремя зачётными баллами в активе «Балтика» сейчас занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

Следующий матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Локомотива» на выезде.

Отметим, что «Балтика» выступает в топ-дивизионе впервые с 1998 года.