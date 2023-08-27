«Крылья Советов» забивают в 13 матчах РПЛ подряд – вторая голевая серия в истории клуба

Самарские «Крылья Советов» воскресным вечером порадовали своих болельщиков викторией над аутсайдером РПЛ «Балтикой» - 2:1.

Как сообщает Opta Sports, игроки самарского клуба смогли забить в рамках Премьер-лиги уже в 13-й игре подряд. И лишь 19 лет назад, в 2004 году у клуба была более длинная результативная серия в чемпионате России, что насчитывала 15 матчей.

Для того, чтобы повторить достижение, игрокам «крылышек» теперь надо поразить ворота «Факела» и ЦСКА в седьмом и восьмом турах сезона соответственно.

О том, как самарский клуб обыграл команду Сергея Игнашевича, читайте в нашем обзоре встречи.