Мостовой - о переходе Карраскаля в «Динамо»: «В ЦСКА играть вообще некому»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

Экс-игрок сборной России отметил, что изначально было понятно, что колумбиец надолго не задержится в ЦСКА, тоже самое было и с Мединой, который перешёл в «Спартак», так как, вероятно, они были в непростых отношениях с Владимиром Федотовым.

«Динамо» приобрело хорошего футболиста, уровень у него есть, сто процентов усилит команду. А в ЦСКА пока непонятно, как и что будет. Там вообще играть некому», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Карраскаль заключил контракт с «Динамо» на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.