Горячая развязка в бледном матче: «Крылья Советов» в концовке пропустили и затем вырвали победу над «Балтикой»

В первом из двух воскресных матчей РПЛ встречались «Крылья Советов» и «Балтика».

«Крылья Советов» подходили к отчётной встрече на седьмом месте турнирной таблицы с восемью очками в активе. «Балтика» же шла на предпоследней строчке, имея всего лишь три балла в копилке. В прошлом туре и те, и другие проиграли: самарцы в гостях потерпели поражение от «Рубина», а калининградцы у себя дома не совладали с «Уралом».

«Крылья Советов» и «Балтика» встречались между собой уже второй раз в сезоне. До этого они пересеклись в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Тот матч проходил также в Самаре, и «Балтика» сумела увезти оттуда победу. Со счётом 2:3 потерпела домашнее поражение команда Игоря Осинькина.

Возможно, помня о том удачном выезде, калининградцы довольно неплохо себя чувствовали в первом тайме. Подопечные Сергея Игнашевича не стеснялись ходить вперёд и не смотрели на то, что они находились в зоне вылета. На одиннадцатой минуте Гассама на подборе подработал мяч на линии штрафной площади и пальнул несколько выше створа.

«Крылья» как-то пассивно выглядели на своём поле, и если бы «Балтика» повела к перерыву с минимальным счётом, такое развитие событий можно было бы счесть закономерностью. На 42-й минуте Роберто Фернандес из левой части чужой штрафной площади пробил в дальний угол, что походило на прострел, который никто не замкнул на дальней штанге.

Для волжан было хорошо, что они сумели выжать максимум из минимума. В начале второго тайма хозяева воспользовались тем, что потерял мяч Фернандес, и провели результативную контратаку. Салтыков с правой стороны со второй попытки смог доставить мяч к пространству перед воротами, а Бабкин головой переправил сферу в пустую сетку (1:0).

Как и тур назад против «Урала», перед «Балтикой» встала задача уйти от поражения во втором тайме, когда соперник плотно закрылся сзади. На 56-й минуте Галоян пробивал в левый угол с нескольких метров, но его попытка была заблокирована. Все потуги гостей пробиться сквозь оборону самарского клуба были тщетны до 88-й минуты. А потом…

А потом «Балтика» была вознаграждена за атакующие усилия. Лазарев навесил с левого фланга, и Тамерлан Мусаев головой переправил мяч в левый угол (1:1). Какова мораль сей басни? Играй до конца – и судьба тебе улыбнётся. Как выяснилось совсем скоро, это было актуально не только для «Балтики», но и для «Крыльев».

На первой добавленной минуте самарцы на зубах вырвали себе победу, забив гол, похожий на свой первый мяч в этой встрече. Шитов сделал подачу справа, и Зотов вторым этажом сделал счёт 2:1. На волне успеха хозяева могли забивать ещё дважды благодаря опасным прорывам, однако Шитов не попал в правый угол, а Зотов не переиграл Латышонка.

В прошлом чемпионате у «Крыльев Советов» была огненная концовка дома против «Пари НН», когда самарцы в компенсированное время с 0:1 вышли на 2:1. Сейчас произошло нечто похожее. Команда Игоря Осинькина импульсивна и нестабильна, но это не мешает ей пребывать теперь в первой пятёрке и даже четвёрке турнирной таблицы.

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Кирилл Иванцов