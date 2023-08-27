Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подписании контракта с двумя полузащитниками Чавесом и Карраскалем.

- Сегодня «Динамо» представило двух новичков: Карраскаля и Чавеса. Как относитесь к этим покупкам?

- Пока положительно. Понятно, что они должны проявить себя в команде. Но по уровню и своевременности приобретений это хорошие трансферы. Эти ребята, конечно, должны играть в основе.

- Два эти новичка - легионеры. Как к этому относитесь?

- Меня это, конечно, смущает, потому что я всегда за российскую молодежь. Но если нужны результаты и качественные футболисты, которые уже являются опытными, то надо покупать тех, кто готов играть. Если нет таких футболистов на российском рынке, то берут легионеров.

- Чавес – центральный полузащитник, опорник. Эта позиция нуждалась в усилении у «Динамо»?

- Можно усиливать команду до бесконечности. Вопрос только в том, как проявят себя пришедшие футболисты. Если игрок делает это хорошо, помогает команде, значит, трансфер хороший. Надо посмотреть, как Чавес будет играть, и тогда делать выводы.

- Не смущает, что у Карраскаля, пришедшего из ЦСКА, сложный характер, из-за чего он не смог стать своим у «армейцев»?

- Время покажет. Есть много причин: характер, быт, партнеры по команде могут не сойтись характерами. Нужно просто подождать и посмотреть, что получится из этих трансферов.

- Следующий матч у «Динамо» со «Спартаком», и Личка сказал, что оба новичка выйдут на поле. Их целесообразнее выпустить на замену, чем поставить в стартовый состав?

Реклама

- Тут Личке виднее. Он посмотрит на них, проведет тренировки, почувствует настроение ребят. Если решил, что надо выпускать новичков в матче со «Спартаком», значит, он что-то знает.

- Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб еще подпишет игроков в это трансферное окно. Какие позиции надо укрепить?

- Если клуб еще кого-то подпишет – это будет хорошо для команды. Но вопрос в том, что все должно быть на пользу. Игроки должны прийтись ко двору, потому что бывают и неудачные трансферы. Сейчас «Динамо» может биться за высокие места. Команда физически чувствует себя хорошо, главное – если психологически хорошо себя почувствует, то это пойдет на пользу.

- В кубковом матче со «Спартаком» фаворит «Динамо», учитывая выступление обеих команд?

- Нет. Соперники равные. Все решит конкретная игра. Тем более она кубковая. Выйдут новые составы, новичков мы тоже увидим. Для меня эти команды сейчас равны по силам.

- В следующем матче чемпионата «Динамо» поедет в Ростов. Учитывая, как буксует команда Карпина, стоит москвичам рассчитывать на три очка?

- Тут «Динамо» будет фаворитом, потому что у «Ростова» сейчас не ладится.

Елена Григорьевская