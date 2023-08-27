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«Крылья Советов» повели в матче с «Балтикой»

27 Августа 2023 • 18:49 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Балтика
2-й тайм

В первом воскресном матче шестого тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Балтикой» болельщики почти час ждали голевых атак. После углового у ворот хозяев Никита Салтыков на скорости умчался в отрыв и от правого угла штрафной выполнил прострел, мяч снова отскочил к нему, и форвард с лёта направил его вдоль ворот, и у дальней штанги в падении головой здорово сыграл Сергей Бабкин, счет открыт.

Если самарцы удержат победный счет, в таком случае взлетят на четвертое место в таблице, набрав 11 баллов. «Балтика» предпоследняя с одной победой в активе.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Балтика
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
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