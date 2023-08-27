Дзюба возвращается: «Локомотив» назвал состав на игру против «Сочи»

В воскресенье вечером программу шестого тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Сочи» и «Локомотивом». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Карпукас, Дзюба, Глушенков.

Отметим возвращение в состав «Локомотива» Артёма Дзюбы. Он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Сергей Пиняев начнёт игру в запасе.

Матч между «Сочи» и «Локомотивом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле стадиона «Фишт» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.