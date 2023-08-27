​Тодорович высказался о смене тренера в «Ахмате»

Футболист «Ахмата» Дарко Тодорович рассказал о том, как на команду повлияла смена главного тренера.

Напомним, что недавно на тренерском мостике «Ахмата» Мирослав Ромащенко сменил Сергея Ташуева. С тех пор грозненцы в Премьер-лиге обыграли «Оренбург» (4:0) и сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

«Ромащенко - очень хороший тренер. Он провёл с нами всего десять дней, но каждую тренировку он даёт нам новый заряд сил. Вся команда чувствует себя лучше. Это не может не сказаться на результате», - сказал Тодорович, чьи слова приводятся на сайте «Спорт-Экспресса».

Следующий матч «Ахмат» проведёт в среду, 30 августа, - против «Крыльев Советов» на своём поле в третьем туре группового этапа Кубка России.