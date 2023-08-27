​Тодорович: Мы могли обыграть «Спартак»

Футболист «Ахмата» Дарко Тодорович высказался о субботнем матче Премьер-лиги против «Спартака».

Напомним, что матч шестого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» завершился вничью со счётом 0:0.

«Мы играли хорошо, вся команда действовала правильно. У нас было много шансов, чтобы забить и победить. Хорошо, что удалось набрать очки в сложной игре со «Спартаком», - сказал Тодорович, чьи слова на своих станицах приводит «Спорт-Экспресс».

Тодорович отметил, что «Спартак» является хорошей командой, которая имеет шансы побороться за титул чемпиона России.

«Ахмат» в шести турах чемпионата России смог набрать семь зачётных баллов.