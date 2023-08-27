Широков рассказал, в каком клубе была лучше атмосфера - в «Спартаке» или «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» и питерского «Зенита» Роман Широков рассказал, в каком клубе была лучше атмосфера.

«В «Зените» атмосфера была лучше, конечно. В «Спартаке» я только числился. А в «Зените» все отлично было, потому что это «Зенит», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков в составе команды с берегов Невы стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, также он дважды выигрывал чемпионат России, а со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2016 год, не смог завоевать трофеи.