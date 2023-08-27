​В «Динамо» сообщили об отсутствии прогресса в переговорах с Тюкавиным

Переговорный процесс по продлению контракта Константина Тюкавина с «Динамо» не продвинулся. Об этом рассказал Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров московского клуба.

«Продвижения нет. Мы сделали предложение, ждём ответ от стороны футболиста», - сказал Гафин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

После шести игр «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 11 зачётных баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 августа – против «Спартака» в Кубке России.