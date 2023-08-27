В «Динамо» заявили, что клуб ведёт переговоры о продаже Сазонова

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем защитника Сабы Сазонова.

Спортивный деятель отметил, что грузинский футболист может покинуть стан столичного клуба в нынешнее трансферное окно.

«Действительно, к Сабе есть серьезный интерес из других клубов, и мы сейчас рассматриваем одно из предложений», - приводит слова Пивоварова Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что к 21-летнему футболисту проявляют интерес европейские команды.

Контракт Сазонова с «Динамо» рассчитан до 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.