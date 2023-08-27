​Чавес: «Никогда не видел снег»

Новоиспечённый полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сообщил, что ещё никогда не видел снег.

«Я никогда не видел снег», - сказал Чавес на своей презентации. Футболист отметил, что в родной Мексике он ни разу не сталкивался с температурой ниже нуля градусов.

Напомним, что за «Динамо» Луис Чавес будет играть под номером 24. Мексиканец подписал с московским клубом контракт, который рассчитан на четыре сезона. В соглашении прописана опция продления ещё на год.

Ближайший матч «Динамо» проведёт уже 29 августа – против «Спартака» на выезде в третьем туре группового этапа Кубка России.