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​Чавес: «Никогда не видел снег»

27 Августа 2023 • 18:16 Комментировать

Новоиспечённый полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сообщил, что ещё никогда не видел снег.

«Я никогда не видел снег», - сказал Чавес на своей презентации. Футболист отметил, что в родной Мексике он ни разу не сталкивался с температурой ниже нуля градусов.

Напомним, что за «Динамо» Луис Чавес будет играть под номером 24. Мексиканец подписал с московским клубом контракт, который рассчитан на четыре сезона. В соглашении прописана опция продления ещё на год.

Ближайший матч «Динамо» проведёт уже 29 августа – против «Спартака» на выезде в третьем туре группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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