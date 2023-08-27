Масалитин - о Карраскале и Медине: Это обычные гастарбайтеры

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о полузащитниках Хорхе Карраскале и Хесусе Медине, которые покинули столичный клуб в летнее трансферное окно.

Масалитин отметил, что эти игроки были балластом в составе «армейцев», и они любят деньги больше, чем футбол, и если бы они хотели действительно играть, то поехали бы в Европу, но они выбрали «Динамо» и «Спартак».

«Это обычные гастарбайтеры. Заработали в России денег, сели и улетели. Уверен, что про них никто даже не вспомнит», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Оба игрока заключили долгосрочные контракты со своими новыми клубами.