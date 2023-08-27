Гафин: «Не стоит тратить время, чтобы обсуждать будущее Норманна в безопасной Саудовской Аравии»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о переходе полузащитника Матиаса Норманна в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

Спортивный деятель отметил, что не хочет комментировать этот трансфер, так как дальнейшая карьера норвежца его мало интересует.

«Все находится в юридической плоскости, наши юристы и представители «Ростова» будут разбираться в этой ситуации. Не стоит тратить время, чтобы обсуждать будущее Норманна в безопасной Саудовской Аравии», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Норманн в одностороннем порядке расторг контракты с «Динамо» и «Ростовом» из-за атаки дронов на здание комплекса Москва-Сити, а спустя две недели подписал соглашение с «Аль-Раедом».