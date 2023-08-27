В «Динамо» высказались о получении денег за трансфер Захаряна

Павел Пивоваров, который в «Динамо» занимает должность генерального директора, высказался на тему перевода средств за трансфер полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, что 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» и даже уже успел дебютировать в Ла Лиге.

«Деньги мы увидели на корреспондентском счёте. Ждём их в понедельник. Это будет один транш», - сказал Пивоваров, - чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в прессе сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» заплатит за переход Арсена Захарян 12 миллионов евро.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.