Бувач высказался о подписании контрактов с Чавесом и Карраскалем

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании контрактов с полузащитниками Хорхе Карраскалем и Луисом Чавесом.

Спортивный деятель надеется, что оба игрока станут хорошим усилением для столичного клуба, ведь с их приходом улучшится креативная составляющая и баланс между игрой в обороне и атаке.

«Они являются важными игроками своих национальных сборных, и мы надеемся, что они станут лидерами и в нашей команде», - приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Оба игрока подписали контракты на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.