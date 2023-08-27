В «Динамо» высказались о будущем Лаксальта

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем защитника столичного клуба Диего Лаксальта.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах уругвайца заинтересована «Дженоа», которая готова выкупить его за два миллиона евро.

«Нам об этом ничего неизвестно. Лаксальт остается в клубе», - приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

30-летний футболист выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лаксальт принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.