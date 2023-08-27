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Игнашевич: «Постараемся использовать слабые стороны Самары в не основной схеме»

27 Августа 2023 • 17:30 Комментировать
Крылья Советов
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Балтика
перерыв

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Александр Осипов сегодня в старте. Чем это вызвано, на какой позиции он будет действовать?

- Вы увидите сейчас на футбольном поле, на какой позиции. Вызвано это тем, что конкуренция есть у нас. Саша  - универсальный футболист, может и в обороне сыграть, и в полузащите, поэтому постараемся сегодня и укрепить наши оборонительные действия, и прибавить в надежности, и ждем, что Саша и в полузащите нам принесет пользу.

- Сказалось ли как-то отсутствие сегодня лидеров «Крыльев» на подготовке вашей команды к сегодняшнему матчу?

- Мы не знали до объявления состава, кто будет играть у Самары, а кто нет.

- Гильермо Сото сегодня вне заявки. Когда стоит его ожидать, насколько оцените его состояние?

- После матчей сборных.

- Месяц назад вы в Самаре уже обыгрывали соперника. Как можно сравнить сегодняшний матч с матчем месячной давности?

- Он будет похожим, потому что соперник играет в ту же схему, что и в том матче. Сейчас мы увидели составы и поняли, что будет тройка центральных полузащитников. Посмотрим, это не первая схема соперника, «Крыльев», поэтому постараемся использовать слабые стороны Самары в этой схеме и, соответственно, сыграть на своих сильных.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
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