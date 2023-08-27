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​Гендиректор «Динамо»: «Начали переговоры по Карраскалю ещё до ухода Захаряна»

27 Августа 2023 • 17:30 Комментировать

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», высказался о подписании Хорхе Карраскаля. По словам функционера, «бело-голубые» начали работу по колумбийцу ещё до ухода из команды Арсена Захаряна.

«Уход Захаряна изменил ситуацию, но мы начали переговоры по Карраскалю ещё до ухода Арсена. Нам был интересен Хорхе вне зависимости от будущего Захаряна. Но после ухода Арсена необходимость усиления позиции, конечно, выросла», - сказал Пивоваров на презентации.

Хорхе Карраскаль подписал с «Динамо» контракт, который рассчитан до конца сезона 2026/2027. В нём прописана опция продления ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров Хорхе Карраскаль Арсен Захарян
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