Орещук - о Карраскале: Сумасшедшая сделка для ЦСКА

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля в столичный клуб.

Спортивный деятель отметил, что данный трансфер является сумасшедшей сделкой для ЦСКА, а к «бело-голубым» есть вопросы, ведь многие знают о ночной московской жизни колумбийца.

«ЦСКА ведь тоже не просто так от него избавился. У армейцев не получилось совладать с его характером, а как будет здесь — посмотрим. Все зависит от того, как Личка впишет Хорхе в систему», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что Карраскаль подписал контракт с «Динамо» на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.