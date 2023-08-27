Осинькин: «Травмированные футболисты все рядом, прямо вот-вот могут выйти, но не сегодня»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Сегодня не будет Бейла и Гарре. Как изменится игра вашей команды в их отсутствие?

- У нас много кого не будет, если мы говорим о группе атаке, то вполне в группе атаки могли быть и Ежов, и Цыпченко, и Писарский. Их нет, нет Бейла. Мы сделали определенные перестроения, и уже игра покажет, правильно это или не правильно. Пока у нас есть травмированные футболисты, они все рядом, прямо вот-вот могут выйти, но на сегодняшний день так получилось, что никто не вернулся.

- Когда стоит ожидать возвращения аргентинца?

- Посмотрим. У него каждый день идет определенный прогресс, улучшение состояния. Но на сегодняшний день мы решили не рисковать. Сможет ли он играть в кубковом матче в Грозном или с «Факелом», мы уже будем смотреть буквально завтра.

- Судя по составу, Костанца сегодня будет в роли номинальной «десятки»?

- После игры поговорим про «десяток», «девяток» и всех остальных номинальных позиций. Сейчас сложные схемы, и однозначных позиций нет, как и в «Балтике» нет простого подхода. Мы можем застрять на этом вопросе. Мы определенным образом готовились к этой игре.