Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Травмированные футболисты все рядом, прямо вот-вот могут выйти, но не сегодня»

27 Августа 2023 • 17:22 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Балтика
перерыв

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Сегодня не будет Бейла и Гарре. Как изменится игра вашей команды в их отсутствие?

- У нас много кого не будет, если мы говорим о группе атаке, то вполне  в группе атаки могли быть и Ежов, и Цыпченко, и Писарский. Их нет, нет Бейла. Мы сделали определенные перестроения, и уже игра покажет, правильно это или не правильно. Пока у нас есть травмированные футболисты, они все рядом, прямо вот-вот могут выйти, но на сегодняшний день так получилось, что никто не вернулся.

- Когда стоит ожидать возвращения аргентинца?

- Посмотрим. У него каждый день идет определенный прогресс, улучшение состояния. Но на сегодняшний день мы решили не рисковать. Сможет ли он играть в кубковом матче в Грозном или с «Факелом», мы уже будем смотреть буквально завтра.

- Судя по составу, Костанца сегодня будет в роли номинальной «десятки»?

- После игры поговорим про «десяток», «девяток» и всех остальных номинальных позиций. Сейчас сложные схемы, и однозначных позиций нет, как и в «Балтике» нет простого подхода. Мы можем застрять на этом вопросе. Мы определенным образом готовились к этой игре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
0
0
2.05 3.80 3.60
Видео
27.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Чавес: «Никогда не видел снег»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - о Карраскале и Медине: Это обычные гастарбайтеры
17:53 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Не стоит тратить время, чтобы обсуждать будущее Норманна в безопасной Саудовской Аравии»
17:47 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о получении денег за трансфер Захаряна
17:43 · Россия. Премьер-лига
Бувач высказался о подписании контрактов с Чавесом и Карраскалем
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о будущем Лаксальта
17:30 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Постараемся использовать слабые стороны Самары в не основной схеме»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Динамо»: «Начали переговоры по Карраскалю ещё до ухода Захаряна»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук - о Карраскале: Сумасшедшая сделка для ЦСКА
17:22 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Травмированные футболисты все рядом, прямо вот-вот могут выйти, но не сегодня»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Динамо»: «Думаю у нас будут ещё трансферы»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Литвинов попал в список интересов «Торино» слухи
17:02 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль - о Федотове: Никаких проблем нет
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Карраскаль: «Динамо» - великий клуб, мне всегда нравилась манера игры команды»
Все новости
Рекомендуем