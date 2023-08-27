Генеральный директор «Динамо»: «Думаю у нас будут ещё трансферы»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о трансферной кампании столичного клуба.

Сегодня, 27 августа, «бело-голубые» объявили о заключении трудовых договоров с полузащитниками Хорхе Карраскалем и Луисом Чавесом, которые подписаны по схеме «4+1».

«Думаю, у нас будут еще трансферы, но основные задачи на трансферное окно мы решили. Дальше многое будет зависеть от того, будут ли уходить игроки», - заявил Пивоваров на пресс-конференции.

Летнее трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

«Динамо» после шести туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.