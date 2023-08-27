«Торино» заинтересовано в услугах полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова.

Как сообщает Metaratings.ru, официальных предложений по поводу возможного перехода игрока в итальянский клуб ещё не поступало, однако были определённые контакты.

Контракт 22-летнего россиянина со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Литвинов принял участие в шести играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

На его счету три игры за национальную сборную России.