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Карраскаль - о Федотове: Никаких проблем нет

27 Августа 2023 • 17:02 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о своём отношении к главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову.

Колумбиец отметил, что благодарен специалисту за то, что провел много времени на поле, и между ними никаких проблем нет.

«У меня приятные воспоминания о времени в ЦСКА. Благодарен и игрокам, и персоналу. Сейчас я сосредоточен на игре в «Динамо», - заявил Карраскаль на пресс-конференции.

Напомним, что Карраскаль перешёл из ЦСКА в «Динамо», заключив долгосрочный контракт, который рассчитан на четыре сезона с возможностью пролонгации ещё на один год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Федотов Хорхе Карраскаль
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