Карраскаль - о Федотове: Никаких проблем нет

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о своём отношении к главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову.

Колумбиец отметил, что благодарен специалисту за то, что провел много времени на поле, и между ними никаких проблем нет.

«У меня приятные воспоминания о времени в ЦСКА. Благодарен и игрокам, и персоналу. Сейчас я сосредоточен на игре в «Динамо», - заявил Карраскаль на пресс-конференции.

Напомним, что Карраскаль перешёл из ЦСКА в «Динамо», заключив долгосрочный контракт, который рассчитан на четыре сезона с возможностью пролонгации ещё на один год.