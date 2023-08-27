​Карраскаль: «Динамо» - великий клуб, мне всегда нравилась манера игры команды»

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль поделился мыслями о своём переходе из ЦСКА в «Динамо».

«Я счастлив оказаться в этом клубе, меня переполняют эмоции. Очень жду матчей на лучшем стадионе Москвы. «Динамо» - великий клуб. Мне всегда нравилась манера игры команды. Рад, что будут представлять этот клуб», - сказал Карраскаль во время презентации.

В «Динамо» Карраскаль перебрался после полутора лет в ЦСКА. За «бело-голубых» колумбиец будет выступать под номером 8.

Ближайшую игру динамовцы проведут во вторник, 29 августа, - в гостях у «Спартака» в третьем туре групповой стадии Кубка России.