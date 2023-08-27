Чавес: Я с детства знаю и уважаю «Динамо»

Полузащитник Луис Чавес высказался о переходе в московского «Динамо».

Игрок национальной сборной Мексики отметил, что знает с детства столичный клуб, также он отметил, что готов защищать цвета «Динамо», который уважает с детства.

«Я — первый мексиканец в РПЛ? Получается, я в привелегированном положении. Но это и ответственность», - заявил Чавес на пресс-конференции.

27-летний футболист подписал контракт с «Динамо» на ближайшие четыре сезона с возможностью пролонгации ещё на один год.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро.