Личка высказался о новичках «Динамо»

В воскресенье «Динамо» представило двух новичков – мексиканца Луиса Чавеса и колумбийца Хорхе Карраскаля. Комментарий на этот счёт дал главный тренер московской команды Марцел Личка.

«Рад, что эти футболисты пришли к нам. Они дадут нам больше качества и поспособствуют конкуренции. Уверен, что Чавес и Карраскаль помогут нам в нашей цели – завоевать трофей. Это будет непросто, но нужно идти за мечтой», - сказал Личка во время презентации.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 29 августа. Команда Марцела Лички будет играть против «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России.