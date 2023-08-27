Дьяков прокомментировал переход Карраскаля в «Динамо»

Бывший футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков высказался о переходе колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль на поле доказал, что он очень квалифицированный футболист. Для нашего чемпионата он в полном порядке. Раз он не играл, а ЦСКА выручили за него деньги, то я думаю, что этот трансфер пойдёт всем на пользу», — заявил экс-защитник «бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, переход Карраскаля стал усилением для «Динамо», что поможет подопечным Марцела Лички бороться за самые высокие места в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Напомним, что Хорхе Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА, в составе которого выступал с начала 2022 года. В новом клубе полузащитник будет выступать под восьмым номером.