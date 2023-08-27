​В ЦСКА переходит бразильский защитник, предложение принято

В ближайшее время состав ЦСКА должен пополнить бразильский левый защитник Жуниньо Капишаба. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб «РБ Брагантино» принял второе предложение московских «армейцев».

За трансфер Жуниньо ЦСКА несколькими траншами заплатит 5,5 миллиона евро. Ещё 500 тысяч евро прописаны в сделке как бонусы.

В начале новой недели Жуниньо Капишаба должен вылететь в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Ожидается, что трудовой договор будет рассчитан на четыре года. В ЦСКА 26-летний бразилец должен взять номер 29.