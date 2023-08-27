Бывший президент «Зенита» Туфрин высказался о результативности Кассьерры

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о результативности нападающего «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры.

«Кассьерра стал забивать, потому что из «Зенита» ушел Малком. Раньше бразильцы, играющие за «Зенит», форварда из Колумбии просто не замечали — все время искали мячом Малкома», — заявил экс-функционер петербургского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, причинами, из-за которых Матео стал забивать в новом сезоне, являются уверенность в себе и большее доверие со стороны бразильских партнёров, которые перестали игнорировать колумбийца.

Напомним, что в шести матчах нынешнего сезона Премьер-лиги Кассьерра стал автором шести голов. За весь предыдущий сезон Матео забил лишь два гола в рамках чемпионата.