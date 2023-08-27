Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отрегулировал на переход полузащитника Хорхе Карраскаля в «Динамо».

Напомним, что Карраскаль выступал за ЦСКА на протяжении полутора лет.

«Карраскаль - техничный футболист, такие очень нравятся зрителям. Он умеет разбираться один в один и забивать голы. Он умеет играть в футбол, но в какой-то момент он перестал играть и приносить пользу. Он стал балластом, который никто не покупает, и который сидит на лавке. А смысл держать легионера в запасе? Подвернулся вариант, и его продали прямому конкуренту. ЦСКА избавился от балласта», - сказал Масалитин.