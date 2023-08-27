Объявлены состав на матч «Крыльев Советов» и «Балтики» в шестом туре РПЛ

Игорь Осинькин и Сергей Игнашевич объявили составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Балтикой».

Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

Состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

Напомним, что стартовый свисток матча на «Солидарность Арене» назначен на 17:30 по московскому времени. После пяти туров «Крылья» находятся на седьмом месте, в то время как «Балтика» идёт на 15-й строчке.