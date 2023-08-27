Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Объявлены состав на матч «Крыльев Советов» и «Балтики» в шестом туре РПЛ

27 Августа 2023 • 16:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
Через 0 ч. 0 мин.

Игорь Осинькин и Сергей Игнашевич объявили составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Балтикой».

Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

Состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

Напомним, что стартовый свисток матча на «Солидарность Арене» назначен на 17:30 по московскому времени. После пяти туров «Крылья» находятся на седьмом месте, в то время как «Балтика» идёт на 15-й строчке.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Балтика
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.08.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2.05 3.80 3.60
Видео
27.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
17:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук - о Карраскале: Сумасшедшая сделка для ЦСКА
17:22 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Травмированные футболисты все рядом, прямо вот-вот могут выйти, но не сегодня»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Динамо»: «Думаю у нас будут ещё трансферы»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Литвинов попал в список интересов «Торино» слухи
17:02 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль - о Федотове: Никаких проблем нет
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Карраскаль: «Динамо» - великий клуб, мне всегда нравилась манера игры команды»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Чавес: Я с детства знаю и уважаю «Динамо»
16:52 · Кубок России
​Карраскаль и Чавес могут дебютировать в дерби со «Спартаком»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о новичках «Динамо»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Дьяков прокомментировал переход Карраскаля в «Динамо»
16:36 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА переходит бразильский защитник, предложение принято
16:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Зенита» Туфрин высказался о результативности Кассьерры
16:22 · Россия. Премьер-лига
Объявлены состав на матч «Крыльев Советов» и «Балтики» в шестом туре РПЛ
16:16 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Я бы не сказал, что «Спартак» в кризисе»
Все новости
Рекомендуем