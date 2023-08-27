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Тихонов: «Я бы не сказал, что «Спартак» в кризисе»

27 Августа 2023 • 16:16 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов оценил состояние «красно-белых» на старте нынешнего сезона.

«Я бы не сказал, что команда в кризисе. Нужно стабилизировать состав. Частые перестановки не приводят ни к чему хорошему», — заявил экс-футболист «Спартака», чьи слова приводит «Матч ТВ». Тихонов удивлён кадровыми решениями Гильермо Абаскаля в последнем матче Премьер-лиги против «Ахмата», приведя в качестве примера замену Александра Соболева во втором тайме.

Напомним, что после шести туров «красно-белые» набрали 10 очков и идут на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. В последних трёх турах «Спартак» набрал лишь одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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