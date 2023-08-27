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Канчельскис: «Дзюба — самый скандальный игрок в РПЛ»

27 Августа 2023 • 16:15 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
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Через 2 ч. 26 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Эксперт назвал 35-летнего футболиста самым скандальным игроком РПЛ. При этом Канчельскис выразил мнение, что без такого характера Дзюба не смог бы добиться успехов.

«Такой уж характер у человека — любит повышенное внимание. Мне кажется, что Артём ещё наберёт форму и в очередной раз подтвердит свой уровень. Просто он уже возрастной футболист, ему надо чуть больше времени на раскачку», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл четыре игры, в которых забил один гол. Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт сегодня, 27 августа, против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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