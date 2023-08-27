Полузащитник Хорхе Карраскаль сменил ЦСКА на «Динамо». Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», 25-летний колумбиец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до лета 2027 года. В нём прописана опция пролонгации ещё на один год.

За «Динамо» Хорхе Карраскаль будет играть под номером 8, о чём сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывало ещё накануне.

Напомним, что ЦСКА Карраскаль представлял на протяжении полутора лет.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 29 августа. Команда Марцела Лички будет играть против «Спартака» в Кубке России на выезде.