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«Динамо» объявило о трансфере Чавеса официально

27 Августа 2023 • 16:09 Комментировать

Полузащитник Луис Чавес стал футболистом «Динамо». Московский клуб объявил о подписании с 27-летним мексиканцем трудового соглашения, рассчитанного до конца сезона 2026/2027. В нём прописана опция продления ещё на один год.

За «Динамо» Чавес будет выступать под номером 24.

Ранее Луис Чавес выступал в родной Мексике за клуб «Пачука». Теперь полузащитник будет стараться заявить о себе в России.

Ближайший матч «Динамо» проведёт уже во вторник, 29 августа, - против «Спартака» на выезде в третьем туре группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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