​Карраскаль попрощался с ЦСКА

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль сменил ЦСКА на «Динамо». Пресс-служба «армейцев» опубликовала видео с обращением колумбийца.

«Привет, ЦСКА! Хотел поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнёры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб», - сказал Карраскаль.

Также Карраскаль пожелал ЦСКА всего наилучшего в будущем. Как известно, за московский клуб колумбиец играл с февраля 2022 года.