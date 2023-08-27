Мостовой: «Ничьей между «Спартаком» и «Ахматом» остались довольны остальные команды»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил результат матча шестого тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

По мнению эксперта, одержать победу мог как «Спартак», так и «Ахмат». Мостовой считает, что ничейным исходом остались довольны остальные команды лиги.

«Спартак» и «Ахмат» могли друг другу забить по два или три мяча. «Спартак» может сказать, что хорошо, что набрали одно очко. «Ахмат» выглядел бодро. Но помешала торопливость во всех моментах», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В шести турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. «Ахмат», отстающий от «красно-белых» на три балла, расположился на 10-й строчке.