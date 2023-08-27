Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватает уверенности

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев оценил перспективы «железнодорожников» в матче шестого тура РПЛ против «Сочи».

«Думаю, Галактионов и его штаб вместе с игроками сделают сегодня всё возможное и невозможное, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону и поверить в себя. Наверное, сейчас «Локомотиву» не хватает именно этого», — заявил экс-наставник российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Эксперт выразил надежду на завершение неудачной серии столичного клуба, отметив, что «железнодорожники» имеют хороший потенциал, который был продемонстрирован в концовке прошлого сезона.

Напомним, что матч шестого тура между «Сочи» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 27 августа, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток встречи назначен на 20:00 по московскому времени.