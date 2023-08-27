Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо», о чём было объявлено официально. Колумбийский футболист перебрался в московский куб из ЦСКА. За «бело-голубых» Карраскаль будет выступать под номером 8.

Об условиях трудового соглашения, которое подписал 25-летний Карраскаль, пока не сообщается. В ближайшие часы подробности должны появиться.

Напомним, что ЦСКА Карраскаль представлял с февраля 2022 года. В 47 официальных матчах за «армейцев» Хорхе забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 августа – против «Спартака» в Кубке России.