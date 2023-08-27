​Президент «Урала» хотел бы видеть Смольникова в клубе

Игорь Смольников объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 35 лет. Президента «Урала» Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть Смольникова в клубе в другом качестве – в качестве тренера в академии.

«Если он получит тренерскую лицензию и захочет работать тренером в футболе, почему бы не позвать его в академию «Урала»? Мы всегда рады своим ученикам! Но Игорь живёт в Санкт-Петербурге, думаю, вряд ли у него будет такое желание», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Игорь Смольников выступал за «Урал» в 2009 году на правах аренды. Защитник тогда провёл 12 матчей за команду. В них Смольников не отмечался результативными действиями.

Отметим, что после шести туров Премьер-лиги «Урал» имеет 13 зачётных баллов в своём активе.