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Балахнин: «У «Спартака» проблемы внутри, и это надо менять» эксклюзив

27 Августа 2023 • 16:30 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «Спартака» в ближайших матчах.

- Вы поняли, почему Абаскаль снял с игры Соболева и выпустил Игнатова?

- Я могу его понять. Он видел, что надо что-то менять, и пытался это сделать, потому что игра его не устраивала. Но получилось еще хуже.

- Следующий матч чемпионата «Спартак» проведет на выезде с «Краснодаром». Теперь фаворитами будут южане?

- Нет. У «Спартака» проблемы внутри, и это надо менять. Иначе ничего не изменится. Мне кажется, что «красно-белым» сейчас лучше сыграть как раз с сильным соперником.

- Кстати, следующий матч будет кубковым, и в нем «Спартак» примет «Динамо». Какие перспективы у команды Абаскаля в этом матче?

- Мы не увидим ничего нового, потому что играть будут те футболисты, которые чаще остаются в запасе. Для этого сейчас подходящие условия. Вот все команды этим и пользуются. Я не удивлюсь, если свежие футболисты смогут показать достаточно интересный футбол в матче с «Динамо».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Балахнин
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