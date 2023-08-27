Балахнин: В игре «Спартака» видны просчёты Абаскаля

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации в «Спартаке» и ничьей с «Ахматом».

- Как вам игра «Спартака» в матче с «Ахматом» и вообще на последнем отрезке, потому что уже третий матч подряд «красно-белые» не смогли добиться победы?

- Впечатление от матча сложилось такое, что играли две равные команды. И неизвестно, какая была сильнее в этом матче. «Спартак» и в двух предыдущих встречах не блистал, а вчера он превзошел себя, если говорить о самой игре.

- Что не получилось у «Спартака» в игре с «Ахматом»?

- Вообще ничего не получалось, чтобы добиться результата. Не было ни достаточных скоростей, чтобы команда смотрелась хорошо, ни слаженных действий. С другой стороны, в обороне «красно-белые» давно не играли на ноль. Это можно занести в актив, потому что москвичи очень много пропускали. А вот создать москвичи ничего не могли – выглядели очень бледно впереди. Даже на фоне такого соперника. Чаще грозненцы смотрелись даже интереснее.

- После матча Абаскаль заявил, что после двух поражений футболисты были закрепощены, потому что боялись получить третье. Что думаете об этих словах?

- Можно все валить на закомплексованность. Но футбол всегда создает неудобства на поле и ставит в разные ситуации. Но есть тренерский штаб, который предлагает определенную тактику игры. Эта стратегия вчера не была эффективной.

- И как выправить ситуацию?

- Надо больше в себе копаться и не говорить, что психология вышла на первое место и кто-то был закрепощен. В команде собраны футболисты высокого уровня, и клуб позиционирует себя как претендент на золотые медали. Ну как можно искать такие отговорки? За первое место борьба на поле идет каждую минуту в каждом матче. Только тогда можно добиться чемпионства.

- Какие-то тренерские просчеты вы видите в этой ситуации?

Реклама

- Конечно, тренерские просчеты есть. Мы ведь видим, что «Спартак» не первый раз играет так невнятно. Можно говорить и о просчетах в конкретном матче, потому что Абаскаль ничего не смог поменять. Только в начале второго тайма была десятиминутка, когда игроки побежали, показали, что они могут атаковать. А вот выдерживать такой темп весь матч команда не в состоянии.

Елена Григорьевская