Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах «Спартака» и ЦСКА.

- Что происходит со «Спартаком»? Команда три тура не может выиграть.

- Одни и те же проблемы в обороне. Да, в этом туре они не пропустили, но у «Ахмата» просто некому забивать. Если бы были нормальные футболисты, грозненцы бы забили.

- «Спартак» поплыл из-за экспериментов Абаскаля? Он никак не может определиться ни со схемой, ни с костяком команды.

- Это говорят те, кто не знает, что происходит внутри. Мы же не знаем, почему Абаскаль ставит кого-то или оставляет в запасе. Может, травма или не готов человек. Он проводит большую ротацию, что-то делает, но не объясняет свои решения. И результата нет на данный момент. И это меня удивляет. «Красно-белые» начинают игру бодро, забивают, а потом это все сходит на нет. Раньше ведь команда много забивала, а затем проиграла «Уралу», в матче с «Зенитом» - один мяч, с «Ахматом» - вообще ноль. Ее сейчас лихорадит.

- ЦСКА не может выиграть два тура подряд. На этот раз оступился в Оренбурге, а следующий матч с «Зенитом». Не думаете, что «армейцы» могут попасть в психологическую яму?

- Многие говорят о недоборе футболистов, и я с этим согласен. Их совсем мало. А из «Оренбурга» ушел тренер, команда встряхнулась. Тем более там всем сложно играть. Забей Чалов свой момент, встреча сложилась бы по-другому. Пока у «армейцев» тяжеловато идет, но они взяли новых ребят.

Елена Григорьевская