Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах шестого тура РПЛ.

- Какой результат в этом туре удивил?

- В принципе, никакой. «Зенит» по делу обыграл «Урал». Там было без шансов. Ничья «Краснодара» в Воронеже тоже не удивила. При такой поддержке болельщиков там всем гостям тяжело играть. «Факел» - это домашняя команда, у которой всегда на своем поле супернастрой.

- «Рубин» сумел вырвать ничью у «Динамо» на последних секундах. Как оцените этот результат?

- Я не считал «Динамо» фаворитом встречи. Хорошая игра получилась, интересная. Правда, она перевернулась в конце. В большинстве казанцы забили два мяча, причем голы получились очень хорошие. Да и матч отличный команды показали.

- У «Ростова» кризис? Команда не может обыграть даже аутсайдера «Пари НН», а в других матчах поражения были с крупным счетом.

- В данной встрече все получилось по делу. Южане пока буксуют. Нижегородцы забили мяч и отоборонялись. А у команды Карпина что-то неладное творится в защите. Вроде и команда осталась. Не думаю, что так влияет травма Осипенко. Просто «Ростову» нужна победа, чтобы от чего-то оттолкнуться. Но в любом случае за будущее Карпина я не переживаю. Он в целом хорошо работает. Не надо дергаться вправо-влево. Победы еще будут. У каждой команды бывают такие моменты. Руководство Карпину доверяет. Они хорошо знакомы. Так что ситуация выправится, я уверен.

- От «Урала» ждали, что он даст бой «Зениту», но получилось разгромное поражение. Как думаете, почему?

- «Зенит» просто сильнее. Я не думал, что «Урал» окажет питерцам какое-то сопротивление. Одно дело играть дома, пусть и со «Спартаком», и выигрывать, другое - на выезде в Питере. Четыре пропущенных мяча, конечно, много, но все понимали, что «Зенит» победит.

- То есть вы не воспримете «Урал» как одного из лидеров чемпионата?

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- Это в игре с «Зенитом» в Питере у екатеринбуржцев шансов не было. Посмотрите на состав команды Семака. Да, они буксовали на старте сезона, но когда так случается, соперники тоже почему-то буксуют в этот момент. Так что постепенно все придет на круги своя. Два-три тура, и «Зенит» вернется наверх таблицы. Все надеялись, что в этом сезоне будет борьба, что «Спартак» ее навяжет, а он сыграл три тура и опять никак.

Елена Григорьевская