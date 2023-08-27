Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Ростов» буксует, «Урал» - без шансов» эксклюзив

27 Августа 2023 • 15:21 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
окончен

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах шестого тура РПЛ.

- Какой результат в этом туре удивил?

- В принципе, никакой. «Зенит» по делу обыграл «Урал». Там было без шансов. Ничья «Краснодара» в Воронеже тоже не удивила. При такой поддержке болельщиков там всем гостям тяжело играть. «Факел» - это домашняя команда, у которой всегда на своем поле супернастрой.

- «Рубин» сумел вырвать ничью у «Динамо» на последних секундах. Как оцените этот результат?

- Я не считал «Динамо» фаворитом встречи. Хорошая игра получилась, интересная. Правда, она перевернулась в конце. В большинстве казанцы забили два мяча, причем голы получились очень хорошие. Да и матч отличный команды показали.

- У «Ростова» кризис? Команда не может обыграть даже аутсайдера «Пари НН», а в других матчах поражения были с крупным счетом.

- В данной встрече все получилось по делу. Южане пока буксуют. Нижегородцы забили мяч и отоборонялись. А у команды Карпина что-то неладное творится в защите. Вроде и команда осталась. Не думаю, что так влияет травма Осипенко. Просто «Ростову» нужна победа, чтобы от чего-то оттолкнуться. Но в любом случае за будущее Карпина я не переживаю. Он в целом хорошо работает. Не надо дергаться вправо-влево. Победы еще будут. У каждой команды бывают такие моменты. Руководство Карпину доверяет. Они хорошо знакомы. Так что ситуация выправится, я уверен.

- От «Урала» ждали, что он даст бой «Зениту», но получилось разгромное поражение. Как думаете, почему?

- «Зенит» просто сильнее. Я не думал, что «Урал» окажет питерцам какое-то сопротивление. Одно дело играть дома, пусть и со «Спартаком», и выигрывать, другое - на выезде в Питере. Четыре пропущенных мяча, конечно, много, но все понимали, что «Зенит» победит.

- То есть вы не воспримете «Урал» как одного из лидеров чемпионата?

Реклама


- Это в игре с «Зенитом» в Питере у екатеринбуржцев шансов не было. Посмотрите на состав команды Семака. Да, они буксовали на старте сезона, но когда так случается, соперники тоже почему-то буксуют в этот момент. Так что постепенно все придет на круги своя. Два-три тура, и «Зенит» вернется наверх таблицы. Все надеялись, что в этом сезоне будет борьба, что «Спартак» ее навяжет, а он сыграл три тура и опять никак.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Олег Терёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.08.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2.05 3.80 3.60
Видео
27.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» хотел бы видеть Смольникова в клубе
15:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ахмат» переиграл «Спартак» по созданию моментов»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил получение российского паспорта Конате
14:56 · Россия. Премьер-лига
Кержаков высказался об ошибке Помазуна
14:53 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Мне кажется, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Марков: «У нас всегда есть психологическое давление»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Паршивлюк провёл 300 матчей в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин поделился прогнозом на матч «Сочи» и «Локомотива»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Скоро Дивееву можно будет избавиться от костылей и ходить»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Олейникова не удивила отставка Ташуева
14:23 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «Ван Дейк в «Спартак» не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Шапи продолжит карьеру на Кипре
14:22 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Спартак» повысил свою планку - все ждут от него очень хорошей игры»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Динамо» анонсировала подписание Карраскаля
14:15 · Россия. Премьер-лига
Радимов прокомментировал завершение карьеры Смольникова
Все новости
Рекомендуем