Канчельскис оценил получение российского паспорта Конате

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о получении российского паспорта форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате.

«Думаю, такой приток новых иностранных футболистов с паспортом России может очень помочь в период возвращения России в мировой футбол. Когда наши мучения в международном футболе закончатся, эти новоиспеченные россияне могут помочь сборной, которой ещё выходить из сонного состояния», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию Sport24. По его мнению, получение нового паспорта выгодно для африканских футболистов, условия жизни для которых в России гораздо лучше.

Напомним, что ранее Дмитрий Селюк, агент Конате, подтвердил получение паспорта РФ своим клиентом. Форвард сборной Буркина-Фасо выступает в России с 2019 года. За этот период нападающий выступал за «Тамбов», «Химки» и «Ахмат».