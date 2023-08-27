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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис оценил получение российского паспорта Конате

27 Августа 2023 • 15:04 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о получении российского паспорта форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате.

«Думаю, такой приток новых иностранных футболистов с паспортом России может очень помочь в период возвращения России в мировой футбол. Когда наши мучения в международном футболе закончатся, эти новоиспеченные россияне могут помочь сборной, которой ещё выходить из сонного состояния», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию Sport24. По его мнению, получение нового паспорта выгодно для африканских футболистов, условия жизни для которых в России гораздо лучше.

Напомним, что ранее Дмитрий Селюк, агент Конате, подтвердил получение паспорта РФ своим клиентом. Форвард сборной Буркина-Фасо выступает в России с 2019 года. За этот период нападающий выступал за «Тамбов», «Химки» и «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис мохамед конате
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