Кержаков высказался об ошибке Помазуна

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об ошибке вратаря «Урала» Ильи Помазуна перед третьим голом петербуржцев в недавнем очном матче.

«Ошибка есть ошибка — такое иногда случается. Но у Ильи было и сумасшедшее спасение в конце второго тайма после удара Димы Васильева», — заявил вице-капитан «сине-бело-голубых» в интервью «Матч ТВ». Также Кержаков отметил, что, несмотря на отсутствие работы, концентрация присутствует при любой ситуации на футбольном поле.

Напомним, что «Зенит» выиграл матч шестого тура РПЛ со счётом 4:0, выйдя на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.