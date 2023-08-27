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Кассьерра: «Мне кажется, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»

27 Августа 2023 • 14:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра выразил мнение, что петербургский клуб имеет больше болельщиков, чем московский «Спартак».

«У кого больше болельщиков — у «Зенита» или «Спартака»? Трудно сказать, точно не знаю. Я являюсь игроком «Зенита», поэтому мне кажется, что у нас больше болельщиков», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на три очка. На счету Кассьерры шесть голов в шести проведённых матчах. На данный момент 26-летний колумбиец возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Матео Кассьерра
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